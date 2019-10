Prosegue l'ottavo turno di Bundesliga, aperto dalla disfatta del Bayer Leverkusen a francoforte, con sei gare in programma in questo sabato.



Si parte alle 15.30: il Bayern Monaco, lanciato da solito strepitoso Lewandowski (ottavo gol nelle prime 8 giornate, eguagliato il record di Aubameyang), e Gnabry, si fa fermare a tempo scaduto dall'Augsburg, che agguanta il definitivo 2-2 con Finnbogason. Si ferma ancora il Lipsia, che incappa nel secondo pari consecutivo: col Wolfsburg termina 1-1, a segno Werner e Weghorst.



Il Friburgo cade a Berlino contro l'Union, che si impone per 2-0 e si rialza dopo 4 sconfitte di fila; pareggio tra Hertha Berlino e Werder Brema, mentre il Fortuna Dusseldorf torna ai 3 punti grazie all'1-0 sul Mainz.



Alle 18.30 una classica del calcio tedesco, il Borussian Derby: il Dortmund per risalire la classifica ospita al Signal Iduna Park il Monchengladbach, intenzionato a difendere la testa della classifica.



Domenica chiuderanno il programma Colonia-Paderborn (15.30) e Hoffenheim-Schalke 04 (18).