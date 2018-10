Prosegue la 7° giornata di Bundesliga e dopo l'anticipo del venerdì tra Werder Brema e Wolfsburg sono altri cinque i match in programma sabato. Quattro sono alle 15.30: il Borussia Dortmund prova a riprendersi la vetta solitaria della classifica contro un Augsburg rilanciato dagli ultimi risultati. Dopo il successo sul Bayern, l'Hertha Berlino prova a ripetersi in casa del Mainz, poi due sfide a fondo classifica: Schalke sul campo del Fortuna Dusseldorf, l'Hannover ospita lo Stoccarda.



Alle 18.30 tocca al Bayern Monaco rialzare la testa: all'Allianz Arena arriva il Borussia Monchengladbach, che in caso di successo scavalcherebbe proprio i bavaresi in classifica.



Chiuderanno il turno tre partite in programma domenica: Friburgo-Leverkusen (13.30), Hoffenheim-Eintracht Francoforte (15.30) e RB Lipsia-Norimberga (18).