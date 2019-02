Dopo l'anticipo di venerdì sera vinto in rimonta dal Bayern Monaco ad Augsburg, oggi si disputano altre cinque gare valevoli per la 22esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Si (ri)parte alle ore 15.30, quando il Lipsia quarto in classifica scende in campo a Stoccarda (terzultimo). Allo stesso orario turni casalinghi per Schalke, Hoffenheim e Wolfsburg rispettivamente contro Friburgo, Hannover e Mainz. Poi alle 18.30 il Werder Brema fa visita all'Hertha Berlino.



Domenica si giocano Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf, lunedì sera si chiude con il posticipo della capolista Borussia Dortmund a Norimberga.