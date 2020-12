Alle 15.30 prosegue la decima giornata di, con l’anticipo di ieri sera che ha visto trionfare l’(Piatek in gol) contro l’nel derby di. Si parte con gli occhi puntati su, dove l’di, autore di una doppietta all’ultima giornata, frena il, fermato dallain Champions e stoppato in campionato dal: finisce 1-1, coi gialloneri che non sanno più vincere. Il, invece, va a, dove non va oltre il 2-2: Embolo apre, portando i vantaggi i suoi, che poi finiscono sotto (in gol) e vengono salvati da. Sempre alle 15.30, poi, l'Alle 18.30, poi, il big match di giornata, ilcapolista pareggia contro l’secondo in classifica in un pirotecnico 3-3 fatto di sorpassi e controsorpassi:porta avanti gli ospiti, ma alla mezz'ora i bavaresi ribaltano con. La gioia dura solo due minuti, perché l'ex Romapareggia i conti prima dell'intervallo. Nella ripresafirma il nuovo sorpasso del Lipsia, ma l'imperioso colpo di testa diregala la doppietta al tedesco e il pareggio al Bayern, che mantiene così due punti di vantaggio.