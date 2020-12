Tornato alla Juventus in estate, Alvaro Morata è diventato il perno dell’attacco bianconero. Lo spagnolo, infatti, ha siglato anche il 6° gol in Champions League nel 3-0 rifilato alla Dinamo Kiev, che gli permette di insidiare Haaland (fermo nell’ultimo turno contro la Lazio per un problema fisico) in testa alla classifica dei capocannonieri della Champions League insieme anche a Rashford. A conferma dell’ottimo momento di Morata, i trader hanno rilanciato la sua candidatura come capocannoniere della competizione europea: la quota in lavagna è a 12,00 (insieme a Messi e Rashford). Prima di lui, riferisce Agipronews, solo Haaland (4,00) e Lewandowski (5,50), mentre la sezione “altro” si gioca a 4,00; attenzione, in tal senso, a Giroud (autore di 4 gol nell’ultima partita contro il Siviglia) e a Plea del Borussia Mönchengladbach.