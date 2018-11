Dopo l'anticipo di ieri, che a visto la sconfitta del Wolfsburg sul campo dell'Hannover, prosegue oggi l'11esima giornata di Bundesliga. Si parte alle 15.30, con cinque partite: il Borussia Monchengladbach trascinato dalla tripletta di Alassane Plea batte il Werder a Brema e si porta momentaneamente a un solo punto dal Borussia Dortmund capolista. Vince anche l'Hoffenheim contro l'Augusta, punti importanti per il Dusseldorf contro l'Hertha Berlino, mentre lo Stoccarda batte 2-0 il Norimberga. Completa il quadro Friburgo-Mainz, con la vittoria per 3-1 degli ospiti.



Il big match di giornata è quello in programma alle 18.30, con la sfida d'alta classifica tra il Borussia Dortmund capolista e il Bayern Monaco di Niko Kovac, reduci dagli impegni in Champions League.