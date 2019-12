Dopo il pareggio, tra le polemiche, nell'anticipo di ieri tra Hertha Berlino e Eintracht, torna in campo oggi la Bundesliga per la 14esima giornata.



Alle 15.30 il Bayern Monaco, dopo l'inaspettato ko casalingo contro il Bayer Leverkusen, cerca il riscatto con il Borussia Monchengladbach, primo in classifica, con 5 vittorie su 7 gare giocate in casa. Il Borussia Dortmund, in attesa dell'ultima partita di Champions contro lo Slavia Praga, che deciderà chi si qualificherà agli ottavi tra i gialloneri e l'Inter, ospita al Signal Iduna Park il Fortuna Dusseldorf, quartultimo in graduatoria. Sempre alle 15.30 scende in campo il Lipsia, secondo a meno 1 dal Gladbach, contro l'Hoffenheim. Altra sfida interessante in chiave europea è quella tra Friburgo e Wolfsburg, mentre cercano punti salvezza Augsburg e Mainz.



Alle 18.30 la sfida ad alta quota tra il Bayer Leverkusen, capace di imporsi nell'ultima giornata all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, e lo Schalke 04, terzo in classifica, reduce da due vittorie consecutive e imbattuto da 5 gare.