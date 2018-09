Dopo il turno infrasettimanale andato in scena tra martedì e mercoledì e dopo l'anticipo di ieri tra Hertha Berlino e Bayern Monaco, in attesa delle due gare di domani, prosegue oggi la sesta giornata di Bundesliga, con sei partite in programma. Cinque vanno in scena alle 15.30: i big match sono quelli tra Hoffenheim-RB Lipsia e Wolfsburg-Borussia Monchengladbach, con le prime due partite un po' a rilento e le seconde, grandi deluse della passata stagione, che hanno subito mostrato di essere in buona forma e di volere l'Europa. Sfida tra neopromosse quella tra Norimberga e Dusseldorf, mentre lo Schalke, clamorosamente ultimo in classifica con zero punti e cinque sconfitte su cinque, cerca il primo acuto in casa contro un buon Mainz. Match tra nobili decadute dallo stato d'animo opposto quello tra Stoccarda e Werder Brema: i padroni di casa sono penultimi con 2 punti, gli ospiti terzi con 11. Alle 18.30 infine alla Bayer Arena di Leverkusen si affrontano le Aspirine, reduci da un inizio poco positivo, e il Borussia Dortmund, secondo a meno due dal Bayern.