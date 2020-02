Dopo l'anticipo fra il Bayern capolista e il Paderborn prosegue il programma della 23esima giornata della Bundesliga con altre 5 gare.



Alle 15.30 il Borussia Dortmund in netta ripresa dall'arrivo del fenomeno Haaland proverà lo scatto in zona Champions League e a non perdere il treno per il titolo facendo visita al Werder Brema in crisi nera con 4 ko consecutivi all'attivo e scivolato in penultima piazza. Con una gara in meno, ma in piena corsa per il titolo è anche l'altalenante Borussia Monchengladbach che ospiterà un Hoffenheim ancora in piena corsa per un piazzamento europeo, ma con 2 sconfitte consecutive all'attivo.



Anche il Friburgo continua a songare un piazzamento europeo ospitando un Dusseldorf senza vittorie da 5 gare e precipitato in zona retrocessione. Chiude il programma delle 15.30 lo spareggio salvezza fra Hertha Berlino e Colonia.



Alle 18.30, infine, il Lipsia di Schick proverà a difendere il proprio secondo posto facendo vista a uno Schalke 04 senza vittorie da 4 gare, ma ancora in corsa per un piazzamento europeo..