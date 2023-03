23ª giornata di Bundesliga che prosegue dopo il successo conseguito dal Borussia Dortmund ai danni del Lipsia – che ha proiettato i gialloneri in vetta, in solitaria, alla classifica – con un ottimo programma a partire dalle 15.30.



Ben 5 match pomeridiani, con grandi protagonisti il Friburgo – avversario della Juventus in Europa League – e l’Union Berlino, chiamati a rimanere in scia proprio del Dortmund. Bochum-Schalke, vitale per la lotta per la lotta per non retrocedere, Augsburg-Werder Brema e Mainz-Hoffenheim, altro incontro fondamentale, specialmente per gli ospiti, per la zona salvezza chiudono il programma delle 15.30.



Archivia il sabato di calcio tedesco il Bayern Monaco, di scena a Stoccarda, per riprendersi il 1° posto in classifica.