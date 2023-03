Partita di cartello subito al venerdì al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund reduce da 9 vittorie in 9 partite nel 2023 prova a conquistare la vetta della classifica in solitaria. DI fronte il Lipsia, che non perde fuori casa dallo scorso settembre e dista solo 4 punti dalla vetta. Un dato per la cabala? L'ultima volta che il Dortmund aveva cominciato l'anno con almeno sette vittorie di fila, era il 2012, l'anno dell'ultima Bundes vinta.