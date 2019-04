Prosegue la 28esima giornata di Bundesliga, aperta venerdì dalla manita del Mainz al Friburgo, con altri sei match in programma in questo sabato.



Alle 15.30 il Bayer Leverkusen vuole tenere viva la corsa a un posto in Europa e ospita l'RB Lipsia terzo in classifica, preme alle spalle l'Eintrach Francoforte impegnato sul campo dello Schalke 04. In corsa per un posto in Europa anche il Wolfsburg, che ospita l'Hannover ultimo in classifica. Scontro tra terzultima e penultima quello tra Stoccarda e Norimberga, a metà classifica la sfida tra Hertha Berlino e Fortuna Dusseldorf.



C'è grande attesa però per il big match di giornata, alle 18.30 c'è il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund: partita di tradizione, decisiva per la vetta del campionato ora occupata dal BVB a quota 63, +2 sui bavaresi che tra le mura dell'Allianz Arena cercano il sorpasso.