Dopo la settimana di coppe europee, torna in campo a partire da oggi la Bundesliga, con il programma della 30esima giornata. Sei le partite in scena oggi, di cui quattro alle 15.30: il Bayern Monaco capolista vuole i tre punti e il decimo risultato utile di fila che gli consentirebbe di mantenere il punto di vantaggio sul Dortmund nell'impegno dell'Allianz Arena contro un Werder Brema che però non perde da dicembre (6 vittorie e 6 pari) ed è a un punto dall'Europa League e a sei dalla Champions. Alla stessa ora il Bayer Leverkusen prova a coltivare ancora speranze europee nella gara casalinga contro il Norimberga, reduce perà da tre risultati utili di fila e a meno tre dal playout; in campo anche Mainz-Dusseldorf, match tra due squadre ormai prive di obiettivi, e Augsburg-Stoccarda, ultima spiaggia per gli ospiti per provare a centrare la salvezza diretta portandosi a meno quattro dai rivali e tornando a vincere dopo cinque giornate. Alle 18.30 il Borussia Monchengladbach ospita il Lipsia, in una delicata sfida Champions: i padroni di casa sono a meno uno dal quarto posto mentre gli ospiti, che non perdono da 11 gare (8 vittorie e 3 pari) vogliono conservare il vantaggio di sette punti proprio sui rivali. Chiude alle 20.30 Schalke-Hoffenheim: i padroni di casa necessitano di punti salvezza, dopo una stagione disastrosa che li ha portati ad essere molto vicini alla zona rossa, mentre gli ospiti, reduci da cinque risultati utili di fila (4 vittorie e un pari) sono in piena zona Europa League e sognano la Champions.