Dopo la roboante vittoria del Bayern che ne ha rifilati 4 al Bayer Leverkusn nell'anticipo del venerdì, prosegue il programma dell'8a giornata di Bundesliga in Germania con altri 6 incontri.



Alle 15.30 l'Union Berlino, ancora capolista solitaria, può riportarsi a +5 sul Bayern facendo visita a Francoforte a un Eintracht in netta ripresa prima della sosta e con 3 successi nelle ultime 4 all'attivo. Uno scatto in avanti lo vuole fare anche il Borussia Dortmund che non vuole perdere terreno e farà visita a un Colonia in crisi pre-sosta con solo una vittoria nelle ultime 5.



Sempre alle 15.30 il Lipsia che è già piombato a -9 dalla vetta cerca un ulteriore riscatto ospitando in casa il Bochum ultimissimo e con solo 1 punto all'attivo. Infine nel pomeriggio tedesco il sorprendente Friburgo, 4° alla vigilia proverà il controsorpasso sul Bayern ospitando il Mainz, mentre il Wolfsburg, penultimo, è già atteso allo scontro salvezza con lo Stoccarda.



Alle 18.30 chiude Werder Brema-Borussia Monchengladbach con gli ospiti in rincorsa per un piazzamento Champions.