Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Bundesliga con l'anticipo del venerdì. Dodicesima giornata per il massimo campionato teutonico, che si apre alle 20.30 con la sfida tra Borussia Dortmund e Paderborn, ultimo con soli 4 punti in classifica. I gialloneri con una vittoria salirebbero, almeno temporaneamente, al secondo posto.