Il Bayern acciuffa in vetta il Borussia Dortmund e riapre del tutto la Bundesliga. Bundesliga che prosegue oggi con due partite: alle 15.30 lo Stoccarda attende l'Hannover in un vero e proprio scontro salvezza. Terzultima contro penultima, chi perde ha un piede in Zweiteliga, chi vince ha ancora qualche speranza di salvarsi.



Alle 18, poi, il Wolfsburg ospita il Werder Brema: qui l'aria che si respira è quella europea, con i padroni di casa a un punto dall'Europa League e 5 dalla Champions, mentre gli ospiti inseguono a 5 punti.