Prosegue il 20esimo turno di Bundesliga, aperto dall'anticipo tra Hertha Berlino e Schalke 04, con altre sei partite in questo sabato.



Si parte alle 15.30, con il Bayern Monaco capolista che fa visita al Mainz: 3-1 per i bavaresi con le reti di Lewandowski, Muller e Thiago. Vola anche il Borussia Dortmund terzo contro l'Union Berlino, manita nella quale Haaland (alla prima da titolare) trova un'altra doppietta, mentre il Bayer Leverkusen cade in casa dell'Hoffenheim. L'Augsburg supera il Werder Brema, si salva l'Eintracht Francoforte che trova al 94' il pareggio sul campo del Fortuna Dusseldorf.



Alle 18.30, poi, la delicata sfida tra l'RB Lipsia secondo e il Borussia Monchengladbach quarto: un match chiave per la vetta della classifica e la corsa Champions.