La Bundesliga non si ferma e dopo le sfide del week-end, in cui hanno spiccato i successi di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Leverkusen, il campionato tedesco torna in campo oggi per chiudere la 23° giornata. Alle 20.30, l'Eintracht Francoforte di André Silva ospita l'Union Berlino. Solo due punti dividono le due squadre: padroni di casa decimi a 28, ospiti dodicesimi a 26.