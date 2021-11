Si chiude oggi con altre 2 gare la 12esima giornata di Bundesliga in Germania.Alle 15.30 il Friburgo terzo in classifica ha la possibilità di accorciare e portarsi a -3 dalcapolista ospitandodell'uomo mercato Kostic (obiettivo dell'Inter), ma bisognoso di punti salvezza per allontanarsi dalla zona calda della classifica e provare a rimontare verso un lontano piazzamento europeo. In caso di vittoria alle 17.30, invece, il balzo fino al 5° posto lo compierebbe ilche ospita unche, al contrario, è comunque soltanto a +5 dalla zona retrocessione.