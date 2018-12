Una sfida ad altissima quota apre la 17esima giornata di Bundesliga. La capolista Borussia Dortmund, reduce dal primo ko in stagione in campionato sul campo del Fortuna Dusseldorf, ospita il Borussia Monchengladbach, seconda forza del campionato e staccata di sei punti. Tradizione negativa per gli ospiti al Signal Iduna Park con un solo successo negli ultimi 16 confronti. La squadra di Favre punta sul fattore casalingo: sette successi e un pari nelle ultime 8 davanti i propri tifosi. La squadra di Hecking è imbattuta da tre partite in campionato (nessun gol subito negli ultimi 270 minuti), ma in trasferta i numeri non fanno sorridere i 'Fohlenelf': solo due successi in otto incontri.