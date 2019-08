Dopo il pareggio di ieri tra Bayern Monaco ed Hertha Berlino, la prima giornata della Bundesliga continua oggi con cinque partite in programma alle 15.30 e Monchengladbach-Schalke alle 18.30.



I BIG MATCH - Il Borussia Dortmund debutta in casa contro l'Augsburg, eliminato a sorpresa nel primo turno di Coppa di Germania da una squadra di quarta serie. Favre vuole iniziare il campionato con il piede giusto per dare subito un segnale al Bayern. Il Bayer Leverkusen ospita il neopromosso Padeborn, un club che in due stagioni è salito dalla terza divisione alla Bundes.