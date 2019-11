In settimana si è giocata la Coppa di Germania, questa sera torna invece la Bundesliga. Alle ore 20.30 scendono in campo per l'anticipo della decima giornata Hoffenheim e Paderborn. Sfida tra scontenti: gli ospiti sono infatti tristemente fermi sul fondo della classifica, con 4 punti in 9 giornate, mentre i padroni di casa hanno avuto un inizio di stagione al di sotto della aspettative.