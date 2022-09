Dopo l'anticipo di ieri sera, continua oggi la Bundesliga, con il programma della settima giornata. Alle 15.30 quattro partite: il Bayern Monaco, reduce dallo splendido cammino di Champions, deve riprendersi in campionato, dove è arrivata la partenza peggiore delle ultime stagioni con tre pari di fila, vincendo ad Augsburg, contro i padroni di casa che finora hanno totalizzato 6 punti. In campo anche il Borussia Dortmund, reduce dalla sconfitta a Manchester contro il City e dal brutto ko di Lipsia, che deve riprendersi nel sempre sentito derby contro lo Schalke 04. In campo anche il disastrato Bayer Leverkusen, solo 4 punti e penultimo finora, ospite del Werder Brema, così come l'Eintracht Francoforte, vincente in Champions contro il Marsiglia, che vuole risalire sul campo dello Stoccarda. Alle 18.30 chiude Borussia Monchengladbach-RB Lipsia, due squadre partite piano ma con velleità di alta classifica.