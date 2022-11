Nel sabato di calcio tedesco, sei partite di Bundesliga in programma. Si parte alle 15:30 con 5 sfide. Il Bayern affronterà in trasferta l'Hertha Berlino con l'obiettivo di tornare momentaneamente in vetta. Più facile - almeno sulla carta - l'impegno del Borussia Dortmund, che ospiterà il Bochum, penultimo in classifica.



Uno dei match più interessanti quello tra Hoffenheim e Lipsia, con quest'ultimi che dopo un difficile inizio e il cambio di allenatore sono reduci da 11 punti nelle ultime quattro gare. Mainz.Wolfsburg e Augsburg-Eintracht Francoforte gli altri due match delle 15:30.



Chiude il programma di giornata, alle 18:30, la sfida tra tra Werder Brema e Schalke 04. Gli ospiti, ultimi in classifica, proveranno a reagire dopo cinque sconfitte consecutive.