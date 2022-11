Note le 16 qualificate agli ottavi di finale di Champions League, a 4 giorni dai sorteggi di Nyon entra in scena la statistica. Gli account Twitter di MisterChip e MisterChiping hanno calcolato le probabilità per ogni qualificata di pescare dall'urna una determinata avversaria.



Per quel che riguarda le squadre italiane, questo è lo scenario per ognuna:



NAPOLI

Dortmund 22.265%

Eintracht 22.265%

Lipsia 21.414%

Paris Saint-Germain 17.028%

Brugge 17.028%



INTER

Manchester City 18.885%

Tottenham 18.885%

Chelsea 18.679%

Real Madrid 14.654%

Porto 14.448%

Benfica 14.448%



MILAN

Bayern 23.916%

Man City 17.312%

Tottenham 17.312%

Real Madrid 14.009%

Porto 13.725%

Benfica 13.725%