Giornata 22 della Bundesliga che dirà tanto della lotta per il titolo in Germania. Dopo un sabato in cui il Borussia Dortmund ha provato la fuga, tocca a Bayern Monaco e Union Berlino rispondere. E le altre due capoliste del campionato si sfidano in Baviera alle 17:30. I capitolini vogliono continuare a sognare, i padroni di casa ribadire le gerarchie.



Alle 15:30 in campo invece la prossima rivale della Juve in Europa. Il Friburgo ospita il Bayer Leverkusen per l'attacco ai posti Champions.