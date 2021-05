Non solo Europa League. In campo oggi anche la, condella massima serie tedesca, rinviato per i tanti casi di Covid nell'di Palchericeve all'Olympiastadion ildi Christian Streich, in un match importantissimo per i padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi ma penultimi a quota 29 punti, a meno due dal playout e a meno tre dalla salvezza diretta, seppur con due partite in meno. Gli ospiti invece sono già salvi e hanno ancora qualche velleità di Europa League, seppur il sesto posto disti ormai nove punti.