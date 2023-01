Diciassettesima giornata di Bundesliga che si chiude oggi con 5 gare. Tutti all’inseguimento del Bayern Monaco che, con il pareggio di ieri, ha frenato in vetta. Tocca a Dortmund e soprattutto Union Berlino, Friburgo ed Eintracht Francoforte mettere punti in classifica e prendersi il secondo posto.



I primi a scendere in campo sono proprio i gialloneri che vanno a Mainz alle 18:30 per proseguire il buon momento di forma. Alle 20:30 tutte le altre gare con Friburgo-Eintracht Francoforte e Werder Brema-Union Berlino a rubare la scena. Occhi anche su Augsburg-Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen-Bochum.