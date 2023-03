La 25esima giornata di Bundesliga si aper in questo venerdì sera con Borussia Monchengladbach-Werder Brema.



I padroni di casa dell'obiettivo di mercato di Inter e Juve, Marcus Thuram sono senza vittorie in campionato da tre turni, ma non se la passano meglio gli ospiti che arrivano alla gara da con due ko consecutivi all'attivo. Entrambe le formazioni sono lontane dalla vetta, ma restano, appaiate a 30 punti, a -6 da un potenziale piazzamento Conference League.