Non solo la Serie A, grande mercoledì di calcio internazionale in cui scende in campo anche la Bundesliga. Cinque partite in programma; alle 18:30 il Colonia ospita il Bayer Leverkusen, reduce da una grande vittoria contro l'Union Berlino ma comunque in fondo alla classifica.



In serata quattro match in contemporanea: sfida di alta classifica tra il Lipsia e il Friburgo mentre l'Eintracht Francoforte ospita l'Hoffenheim. L'Union Berlino cercherà di reagire dopo le due sconfitte nelle ultime tre gare in un match sulla carta comodo, in casa contro l'Augsburg. Infine, lo Schalke, ultimo in campionato, ospita il Mainz.