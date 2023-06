La Stoccarda batte 3-0 l'Amburgo nell'andata dello spareggio salvezza-promozione tra la terzultima in classifica della Bundesliga che gioca in casa contro la terza in classifica della Bundesliga 2.



Pronti via e Mavropanos sblocca il risultato a favore dei padroni di casa, che poi si fanno parare un calcio di rigore con Guirassy. Nella ripresa Vagnoman raddoppia e Guirassy si fa perdonare l'errore dal dischetto segnando il 3-0 sul secondo assist della serata di Borna Sosa. A una ventina di minuti dal novantesimo gli ospiti restano in dieci uomini per l'espulsione di Suhonen.

Il ritorno è in programma a campi invertiti lunedì sera (5 giugno) sempre alle ore 20.45.