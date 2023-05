Sogno oppure incubo. Trionfo o lacrime.Dalla possibilità storica per il Borussia Dortmund di soffiare – dopo 9 anni di dominio consecutivo – il titolo al Bayern Monaco, ai posizionamenti per l’Europa – Friburgo ed Union Berlino si giocano l’ultimo posto valido per la Champions League mentre Bayer Leverkusen e Wolfsburg si daranno battaglia a distanza per centrare la Conference – sino alla corsa per la salvezza, con Augsburg, Stoccarda, Bochum e Schalke 04 che si giocano il tutto per tutto e solo una di queste formazioni rimarrà sicuramente nel massimo campionato anche la prossima stagione.Di seguito, tutti gli incontri di giornata, in contemporanea alle ore 15.30.