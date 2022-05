Serata ad alta tensione per Herta Berlino e Amburgo che si affronteranno questa sera nell'andata dello spareggio per restare - nel caso dell'Herta - e tornare - per quanto riguarda l'Amburgo - in Bundesliga la prossima stagione. I dinosauri si sono conquistati questa possibilità grazie alle cinque vittorie consecutive nel finale di campionato che gli ha permesso di arrivare terzi nella seconda divisione tedesca. Per la squadra di Berlino invece, decisiva la sconfitta nell'ultimo turno contro il Borussia Dortmund.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Herta Berlino (4-2-3-1): Christensen; Plattenhardt, Kempf, Boyata, Pekarip; Stark, Tousart; Mittelstadt, Serdar, Wollschlager; Belfodil



Amburgo (4-3-3): Heuer Fernandes; Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim; Rohr, Meffert, Reis; Jatta, Glatzel, Kittel