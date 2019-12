Si chiude questa sera, alle 20.30, la tredicesima giornata di Bundesliga con la sfida tra il Mainz, in lotta per non retrocedere, e l'Eintracht Francoforte, a metà classifica e reduce da 3 ko nelle ultime 4 partite. L'unica vittoria del mese di novembre è stata quella contro il Bayern Monaco, per 5-1. In caso di vittoria, André Silva e compagni rilancerebbero le loro ambizioni europee.