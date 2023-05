90 minuti per sognare. Oggi in Bundesliga si gioca l'ultima giornata di campionato prima di chiudere il sipario, gli occhi sono puntati tutti sulla sfida a distanza tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per vincere il titolo. In classifica il Dortmund è a +2 al Bayern, oggi alle 15.30 - tutte e otto le partite giocano alla stessa ora - i gialloneri ospiteranno il Mainz e la squadra di Tuchel andrà a Colonia; entrambe le avversarie sono a metà classifica e senza obiettivi in classifica.



CORSA ALL'EUROPA - Occhio anche all'ultimo posto utile per andare in Champions: in questo momento in quarta posizione ci sono Union Berlino e Friburgo, tutte e due a 59 punti. L'Union ospiterà il Werder Brema che non ha più nulla da chiedere, il Friburgo giocherà in casa dell'Eintracht Francoforte. Qualche posizione più giù è un testa a testa tra Leverkusen e Wolfsburg per un posto in Conference League: il Bayer è a +1 e giocherà in trasferta col Bochum, il Wolfsburg ospita l'Hertha Berlino già retrocesso.



CORSA SALVEZZA - A proprosito di zona retrocessione: l'unica sicura di scendere è l'Hertha, oggi ne uscirà un'altra. La classifica dice Augsburg 34, Stoccarda e Bochum 32 e Schalke 31; se dovesse rimanere così quest'ultimo sarebbe retrocesso. La terz'ultima (per ora il Bochum per la differenza reti peggiore rispetto allo Stoccarda) farà lo spareggio con la terza della Serie B (con una giornata ancora da giocare al momento è l'Amburgo).