La Federcalcio tedesca ha comunicato, con una nota ufficiale, che non saranno presi provvedimenti nei confronti di Weston McKennie, Achraf Hakimi, Jadon Sancho e Marcus Thuram, che in occasione dell'ultimo turno di Bundesliga avevano preso posizione sulla vicenda dell'uccisione a Minneapolis di George Floyd. E' stato dunque recepito l'invito della Fifa all'utilizzo del buon senso per un caso così delicato.