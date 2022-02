Bruno Guimaraes, trasferitosi a gennaio dal Lione al Newcastle, parla del futuro dei Magpies: "Saremo un club che diventerà una grande potenza nel calcio mondiale. E' un club storico con una grande tradizione e una bellissima storia, non ho dubbi sulla mia decisione di venire al Newcastle. Credo nel progetto, credo in tutto quello di cui mi hanno parlato e sono felice di far parte del progetto".