Laha deciso di chiedere unottenendoQuesto l'esito della riunione pomeridiana in Federcalcio, convocata d'urgenza dal presidente Gabriele Gravina sullnel controllo dei bilanci e dei costi dei club professionistici.- Il numero1 della Figc ha incontrato i presidenti delle componenti federali, con il solo Matteo Marani (presidente della Serie C) in video collegamento, e la presenza di Lorenzo Casini (presidente della A), Mauro Balata (presidente della B), Giancarlo Abete (presidente della LND), Carlo Pacifici (presidente Aia) e Umberto Calcagno (presidente Aic).

- Questo il comunicato diffuso: "VERTICE FIGC: GRAVINA CHIEDE INCONTRO AL MINISTRO ABODIRoma, 6 maggio 2024 - A seguito dell’incontro tra le componenti federali riunite a Roma presso la sede della FIGC, nel quale è stata condivisa l’unanime contrarietà al progetto di istituzione della cosiddetta ‘Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche’, così come presentato nella bozza inviata lo scorso venerdì 3 maggio dal Ministero per lo Sport, il presidente Gabriele Gravina chiederà al Ministro Abodi di aprire un confronto urgente sul tema, assieme al presidente del CONI Malagò.

Durante la riunione sono state evidenziate diverse criticità formali e sostanziali ed è stata manifesta sin da ora la massima disponibilità al confronto nel rispetto dell’autonomia dello sport".