. Buona la prima, perché ilnel campionato dello scudetto aveva pareggiato due volte per 1-1 contro l’Udinese, e soprattutto perché all’esordio davanti al proprio pubblicoBuona la prima, infine, perché i protagonisti di questo meritato successo sono due giocatori teoricamente non titolari e cioè, destinato a lasciare il posto di trequartista a De Ketelaere e, impiegato come centravanti di scorta in attesa del pieno recupero di Giroud e Origi. E questa, in prospettiva, è la notizia migliore della giornata, che si conclude proprio con l’esordio alla fine dello stessoe dell’applaudito talentino belgache riesce persino a segnare ma a gioco fermo. Il tempo per segnare gol validi non gli mancherà, come non mancherà a Pioli per eliminare leStavolta, infatti, al di là dei meriti di Diaz e Rebic, è andata bene, anzi benissimo, per iche così hanno guastato l’esordio in serie A del nuovo allenatore Sottil, bravo comunque a presentare una squadra coraggiosa e bene organizzata da metà campo in avanti.Come era previsto, Pioli conferma il Milan che ha vinto lo scudetto con lo stesso 4-2-3-1 e con Rebic punta centrale al posto di Giroud, inizialmente in panchina con il nuovo acquisto De Ketelaere. Come non era previsto, invece,, gelando i 70.000 di San Siro che avevano appena applaudito l’ex portiere rossonero Villiam Vecchi, scomparso la settimana scorda nel minuto di raccoglimento a lui dedicato. Sul calcio d’angolodi testa sorprende Leao e Maignan, in leggero ritardo, e firma l’1-0.- Colpito, ma non ancora affondato, il Milan ha la forza di reagire subito grazie alla vivacità di Diaz che vorrebbe difendere la sua maglia numero 10 dalla concorrenza del nuovo trequartista arrivato dal Belgio. E’ lui che impegna subito Silvestri, sulla cui respinta Soppy entra in ritardo supronto alla ribattuta in rete. L’arbitro Marinelli, richiamato dal Var, va al monitor e dopo quattro minuti decreta il rigore chetrasforma con un preciso sinistro. Raggiunto il pareggio dopo 10’, il Milan insiste e ancora Diaz apre sulla destra per Calabria il cui cross si rivela un assist perfetto perche gira al volo di destro il pallone del sorpasso.Il peggio sembra alle spalle, perché è appena passato un quarto d’ora e la squadra di Pioli ha tutto il tempo per blindare il primo importantissimo successo. Invece, con il 2-1 in tasca,dovema anche dietro perché l’Udinese trova spazi invitanti per arrivare al pareggio. Una volata di, liberato in classica azione di contropiede, viene fermata da un provvidenziale recupero difensivo diche ferma l’ex rossonero ormai lanciato da solo verso Maignan. Lo spavento non risveglia il Milan che si illude di chiudere il primo tempo in vantaggio e invece viene colto di sorpresa dall’Udinese per la seconda volta, proprio nell’ultimo dei 4’ di recupero. Come nell’azione del primo gol, bravo ad anticipare Messias.Le assenze dell’infortunato Tonali e di Kessie, passato al Barcellona, non bastano per spiegare le difficoltà del Milan nel primo tempo, perché. Il gioco dei rossoneri così si sviluppa a tratti, quando scattano sulle fasce Calabria ed Hernandez e non a caso proprio da una discesa del difensore francese parte l’azione del 3-2 all’inizio della ripresa. Per la verità il pallone che spiove davanti a Silvestri potrebbe essere comodamente controllato daPer la seconda volta il Milan si trova in vantaggio, con l’obbligo di evitare altre distrazioni in difesa. La lezione evidentemente è servita perché, capaci di portarsi sul 4-2 grazie a un’altra invenzione di Diaz che riesce a liberare al centro, perfetto anche stavolta nella deviazione vincente. E a quel punto Pioli può concedersi il miglior turnover, concedendo una doppia “standing ovation” a Diaz e Rebic, rilevati da De Ketelaere e Giroud, mentre Saelemaekers ritrova la fascia destra al posto di Messias.Con due gol di vantaggio, quando mancano 13’ alla fine, il tecnico rossonero può completare il battesimo dei debuttanti con la maglia del Milan, che diventano tre con l’inserimento di Pobega e Origi rispettivamente al posto di Krunic e Leao.(primo tempo 2-2)2' pt Becao (Udinese), 10' pt rig. Hernandez (Milan), 15' pt Rebic (Milan), 48' pt Masina (Udinese), 1' st Diaz (Milan), 22' st Rebic (Milan)Assist: 2' pt Deulofeu (Udinese), 15' pt Calabria (Mil), 48' pt Pereyra (Udinese), 22' st Diaz (MilI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic (dal 39' st Pobega), Bennacer; Messias (dal 25' st Saelemakers), Brahim Diaz (dal 25' st De Ketelaere), Leao (dal 39' st Origi); Rebic (dal 25' st Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Giroud, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: PioliSilvestri; Becao, Nehuen Perez (dal 20' st Ebosse), Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace (dal 30' st Lovric), Makengo (dal 30' st Samardzic), Masina (dal 37' st Ebosele); Deulofeu, Success (dal 20' st Beto). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Beto, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All.: SottilArbitro: Marinelli di Tivoli8' pt Soppy (Udi),34' pt Krunic (Milan), 34' pt Becao (Udinese), 9' st Perez (Udinese)