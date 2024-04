Buongiorno 'si mette' sul mercato e Cairo fa il nuovo prezzo: la verità su Inter e Milan

ed ile che appare più solida che mai, come farebbe immaginare il lungo prolungamento di contratto dell’estate scorsa - fino a giugno 2028 - il suo no deciso al corteggiamento dell’Atalanta ad agosto e la disponibilità dimostrata a mantenere la parola data pure a gennaio. Quando il Milan ci ha fatto più di un pensiero ma non ho trovato la quadra per convincere il presidente Urbano Cairo a privarsi del suo capitano. Il centrale classe ‘99 non ha forzato la mano nemmeno col suo agente Beppe Riso, perchédesiderio rafforzato dall’ultima vittoria sul Monza.e le prospettive per Buongiorno di alzare l’asticella a livello personale si sono consolidate negli ultimi mesi.- L’infortunio alla spalla di fine gennaio è un lontano ricordo e non gli ha impedito di confermare i suoi altissimi standard di rendimento, che lo hanno portato a, con cui è stato titolare nella prima amichevole di marzo negli Stati Uniti contro il Venezuela e nel quale si candida aper tanti calciatori azzurri e non soltanto, un’occasione certamente da sfruttare per il giocatore del Torino, che ha in testa il desiderio diPer questi motivi, secondo quanto rivela Tuttosport,Se l’Atalanta la scorsa estate non veniva considerato un salto di qualità tanto importante da giustificare un addio a soli pochi mesi dal rinnovo di contratto a 1,2-1,3 milioni di euro bonus compresi, diverso sarebbe il discorso se un top club del nostro campionato o dalla Premier League si presentasse con gli argomenti giusti, a livello economico ma anche di progetto sportivo., la conquista dello scudetto qualora la preferenza cadesse sulla permanenza in Serie A, o di vivere una Champions League da protagonista nel caso di una destinazione estera. Restando alle cose di casa nostra, in queste settimaneper il difensore di piede sinistro classe ‘99, al netto di una valutazione di mercato sulla quale difficilmente Cairo farà sconti.Peserà come sempre la volontà del giocatore, che per spirito di appartenenza e gratitudine al Torino - di cui fa parte dall’età di 7 anni - proverà a venire incontro alle esigenze del club ma, qualora prevalesse il desiderio di non lasciare l’Italia, potrebbe indurre il suo presidente a prendere in considerazioni l’idea di accontentarsi di qualche contropartita tecnica per monetizzare la partenza del suo capitano.