Buongiorno: 'Voglio giocare la Champions. Hobby? Gioco a scacchi'

Alessandro Buongiorno ha trascorso una giornata insieme a Cronache di spogliatoio, nel nuovo format “Una giornata con…”, raccontando le proprie passioni: «Nel tempo libero gioco a scacchi, è una passione che mi ha trasmesso mio padre» e «Mi piace andare a vedere il basket, seguo il Derthona», ha detto palleggiando insieme a un amico in una palestra della città.



Uno spazio ai sogni - «La Champions League è uno di questi, certo che mi piacerebbe giocarla» - e allo studio: Alessandro si è laureato «con 110 e lode in Economia Aziendale, ora sto facendo la magistrale». Nel contenuto, che uscirà integrale la prossima settimana, il difensore del Torino e della Nazionale italiana mostra i propri interessi tra puzzle, playstation e impegno nel sociale.



E chiaramente, una battuta con gli amici, anche quelli che tifano per la fazione opposta, per la Juventus: «Alle elementari in classe eravamo più tifosi del Toro che bianconeri, ma il mio migliore amico all’epoca era juventino e ci prendeva in giro. Adesso ho sia amici che non seguono il calcio, sia che vanno nella curva del Torino. Quelli bianconeri invece… mi punzecchiano dopo le partite».