A commentare il trasferimento di Daniele De Rossi al Boca Juniors è intervenuto l'ex calciatore della Roma ed attuale direttore sportivo degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, che ha raccontato a LaRoma24.it come è nata la trattativa



Quando sono iniziati i contatti per portare Daniele al Boca ed avere una prima apertura del giocatore?

La prima volta ci siamo sentiti ad aprile. Lui ovviamente non sapeva ancora definitivamente che non avrebbe rinnovato con la Roma, ma era comunque propenso all'idea di venire. Con il tempo ci siamo sentiti più volte. Poi ha dovuto fare i conti con l'ufficialità del mancato rinnovo con i giallorossi, e a quel punto ho lasciato che si prendesse il suo tempo. E' stato 36 anni nella stessa città, ha giocato con la Roma da quando era ragazzino ed era una decisione importante da prendere.



C'è stato un momento in cui ha pensato che l'acquisto potesse sfumare?

No, perché Daniele mi ha detto che l'idea gli piaceva molto. E' sempre stato un amante del Boca, gli piaceva la destinazione, così come la piazza ed i tifosi. Quindi non avevo questo timore. Certo, ero consapevole che il trasferimento fosse complicato e che Daniele avesse bisogno dei suoi tempi.



E' rimasto sorpreso che la Roma non abbia rinnovato il contratto a De Rossi?

E' ovvio che fa effetto vedere De Rossi e la Roma separarsi, è stato sicuramente sorprendente. Dico questo senza polemica. Io anche, seppur meno rispetto a Daniele, sono legatissimo a quella piazza che per me rimane una grande piazza. E' un club magnifico a cui sono legato e non posso assolutamente parlarne male. Conosco Petrachi dai tempi del Torino, ma non ho parlato con lui di questa situazione perché non ce n'era bisogno. Spero che la Roma faccia una buona stagione e che anche per i giallorossi, come per il Boca, sia una stagione ricca di soddisfazioni.



Cosa può dare in più De Rossi a questo Boca? E' possibile che oltre all'esperienza, all'acume tattico, alle capacità tecniche ed alla visione di gioco sia in grado di accrescere il valore del parco giocatori del Boca, tirando fuori qualcosa in più dal resto della rosa?

Assolutamente sì, è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di prenderlo. Sappiamo che, come è stato per Carlos Tevez, certi giocatori oltre al loro valore in sé riescono a darti quel qualcosa in più che magari altri giocatori forti, che non hanno lo stesso carisma, personalità ed esperienza, non possono fornirti. Noi abbiamo preso Daniele per il grande cuore e la passione che ha dimostrato sia dentro che fuori dal campo.