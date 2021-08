Il Burnely è alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare la sua rosa. Secondo il Sun, i clarets sono al lavoro per acquistare in prestito Ademola Lookman dal Lipsia. Il giocatore però non è molto convinto della destinazione ed attende altre offerte. Per questo Dyche potrebbe decidere di accontentare la richiesta del Lione di 15 milioni di sterline per Maxwel Cornet. Infine Aaron Lennon si sta allenando a Turf Moor dopo la scadenza del suo contratto, che potrebbe essergli rinnovato nel caso le due trattative non andassero a buon fine.