Jiri Pavlenka, portiere del Werder Brema, si è pentito di non essere andato al Burnley la scorsa estate, a riferirlo è Bild Sport. I Clarets hanno cercato in tutti modi di acquistarlo ma il portiere ha rifiutato. Il 29enne ceco ha dichiarato: “Non so se rimarrò o partirò in estate o anche già in inverno”. Il portiere della nazionale ceca ha chiuso dicendo:“Siamo stati molto felici a Brema; ora è un po' più difficile. Brema è una grande città con grandi tifosi. Ma purtroppo la situazione non è facile a causa della retrocessione". Aprendo a una possibile trasferimento in Premier se sono ancora interessati.