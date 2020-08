In attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro,. L'attaccante classe '98 dell'Atletico Talleres ( QUI il suo profilo) ha preso questa decisione in seguito al troppo clamore del quale è stato protagonista negli ultimi mesi. Spesso accostato a Milan e Roma, i due club hanno avuto contatti preliminari con l'ex intermediario dell'operazione e ora si dovrà ripartire da zero con il nuovo agente., chi ha bisogno di una seconda punta tecnica e di qualità potrebbe pensarci.- Giocatore di personalità, tra i suoi gol più belli c'è uno scavetto contro il River Plate dopo aver saltato un difensore con una giocata da campione. Fino al blocco del campionato (in Argentina poi non è più ripreso). Ha una valutazione che va oltre i 10 milioni, e presto per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Intanto, Nahuel Bustos, ha deciso di affidarsi a Ciro Palermo.