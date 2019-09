Vincent Kompany, difensore dell'Anderlecht, ex compagno di nazionale di Romelu Lukaku, dice la sua sul razzismo in Serie A. Queste le parole rilasciate a Sky Sport: "Il vero problema è che coloro i quali devono prendere le decisioni non hanno la minima idea di cosa stia attraversando Romelu. Il problema sta tutto lì, nelle persone che devono poi decidere cosa fare. Tutti hanno la pretesa di dire a Romelu come dovrebbe comportarsi o cosa dovrebbe pensare, ma nessuno di loro sa cosa ha passato nella sua vita. E per questo nessuno può capirlo. E mi riferisco alla Uefa, alla Fifa, alla Lega italiana o alla Lega inglese: non vedo differenze. E questo causa i problemi nelle sanzioni".