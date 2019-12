E' giunta a una svolta l'indagine della Digos e della Questura di Verona sull'individuazione dei responsabili dei “buuu” razzisti nei confronti dell'attaccante del Brescia Mario Balotelli in occasione della partita dello scorso 3 novembre. Secondo quanto riferisce il quotidiano L'Arena, l'analisi dei filmati in possesso degli inquirenti ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un uomo residente ad Agrigento, non appartenente a nessun gruppo organizzato del tifo gialloblù. Decisivo un fermo immagine nel settore Poltrone Est estrapolato da un video girato da un'amica e circolato in rete.



La persona accusata dei versi nei confronti di Balotelli – che avevano portato alla chiusura per una partita dell'intero Settore Poltrone Est del Bentegodi, provvedimento poi sospeso in attesa di un supplemento d'indagine e nei giorni scorsi modificato con la chiusura del solo settore 8 per un turno e sospensione condizionale della sanzione per un anno – si trovava a Verona lo scorso 3 novembre per fare visita a una coppia di amici e viene descritto come un frequentatore non abituale degli stadi.