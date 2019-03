E' in Champions che la Juve continua a tenere particolarmente sotto stretta osservazione Nicolò Zaniolo. Talento indiscutibile, tenuta ad alti livelli ancora da testare. Nella gara d'andata con il Porto è stato devastante, giorni quelli in cui Fabio Paratici ha compiuto le prime mosse verso di lui con convinzione. Mentre con la Roma si discute di rinnovo, l'entourage di Zaniolo ascolta tutti e strizza l'occhio alla Juventus, magari non per la prossima stagione ma nemmeno per un futuro eccessivamente lontano. Intanto la Juve lo osserva, anche a Porto nella partita più importante della stagione per i giallorossi.