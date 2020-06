Il Real Madrid segue Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, per il dopo Sergio Ramos, prossimo al rinnovo ma con 34 anni segnati sulla carta d’identità. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, le Merengues, dopo il flop Militao, sono pronti a investire nuovamente in difesa, ma per lo slovacco l’Inter chiede non meno di 80 milioni.