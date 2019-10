Solo i numeri, i freddi numeri possono spiegare l'ascesa di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio sta disputando l'ennesima stagione straordinaria: 10 gol in campionato; 1 in Europa League; 97 gol totali con la maglia della Lazio in 145 partite (media 0,66 gol per match). Il Corriere dello Sport titola: "Ciro e basta".



IMMOBILE DIETRO ROCCHI - Ora che ha ripreso la leggenda Giorgio Chinaglia, Immobile punta Tommaso Rocchi: l'ex attaccante è ad 82 reti in Serie A, appena 5 gol sopra Ciro. In quanto a gol complessivi il divario cresce 108 per Rocchi contro i 97 di Immobile.